İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE AYNI AĞAÇLIK ALANDA 3 GÜNDE İKİNCİ YANGIN

Bakırköy Ataköy'de, ağaçlık alanda yangın çıktı.

Bakırköy Ataköy'de, ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bakırköy, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alındı.

Öte yandan aynı yerde 3 gün önce de yangın çıktığı, alanda bulunan budanmış ağaçlardan kalan kuru dalların nedeni bilinmeyen şekilde yandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı