İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE AYNI AĞAÇLIK ALANDA 3 GÜNDE İKİNCİ YANGIN
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İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE AYNI AĞAÇLIK ALANDA 3 GÜNDE İKİNCİ YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakırköy Ataköy'de, ağaçlık alanda yangın çıktı.

Bakırköy Ataköy'de, ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bakırköy, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alındı.

Öte yandan aynı yerde 3 gün önce de yangın çıktığı, alanda bulunan budanmış ağaçlardan kalan kuru dalların nedeni bilinmeyen şekilde yandığı öğrenildi.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE AYNI AĞAÇLIK ALANDA 3 GÜNDE İKİNCİ YANGIN
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE AYNI AĞAÇLIK ALANDA 3 GÜNDE İKİNCİ YANGIN
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE AYNI AĞAÇLIK ALANDA 3 GÜNDE İKİNCİ YANGIN
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE AYNI AĞAÇLIK ALANDA 3 GÜNDE İKİNCİ YANGIN
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE AYNI AĞAÇLIK ALANDA 3 GÜNDE İKİNCİ YANGIN
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE AYNI AĞAÇLIK ALANDA 3 GÜNDE İKİNCİ YANGIN
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE AYNI AĞAÇLIK ALANDA 3 GÜNDE İKİNCİ YANGIN
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE AYNI AĞAÇLIK ALANDA 3 GÜNDE İKİNCİ YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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