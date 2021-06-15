BAKIRKÖY'DE ARBEDEDE SİLAH PATLADI: 1'İ POLİS 2 KİŞİ YARALANDI
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BAKIRKÖY'DE ARBEDEDE SİLAH PATLADI: 1'İ POLİS 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY Yeşilköy'de çıkan arbedede biri polis iki kişi yaralandı.

BAKIRKÖY Yeşilköy'de çıkan arbedede biri polis iki kişi yaralandı.

Olay saat 12.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kahve dükkanının önünde meydana geldi. Uyuşturucu suçlarından arandığı öğrenilen 21 yaşındaki İlbey Y., İstasyon Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis memurlarına direnen şüpheli bir polisin silahını almaya çalıştı. Bu sırada şüphelinin 'basıyorum tetiği' dediği duyuldu. Çıkan arbedede ateşlenen silahtan çıkan kurşun önce İlbey Y.'yi karnından sonra da bir polisi sağ baldırından yaraladı. Ağır yaralanan İlbey Y., olay yerine gelen ambulansla Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polis memuru da Yeşilköy'deki özel bir hastaneye götürüldü. Çok sayıda polis ekibi İstasyon caddesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaptı.

İLK MÜDAHALEYİ EMEKLİ KABİN AMİRİ YAPTI

Yaralananlara olay yerinde ilk müdahaleyi Türk Hava Yolları'ndan emekli kabin amiri ve aynı zamanda müzisyen olan Yasemin Ezer yaptı. Yaşadıklarını anlatan Ezer, 'İlk yardım eğitimim olduğu için müdahale etmek zorunda kaldım. Olayı ben uzaktan gördüm. Polisin ikazlarına uymadı, yer yatırdılar orada bir arbede oldu. Sonra tek el silah sesini duydum. Gittiğimizde arkadaş ve memur bey yaralanmıştı. 21 yaşındaki arkadaşımız yerde yatıyordu, durumu stabil diyemeyeceğim ama gerekli müdahaleleri yaptık" dedi. Yaralanan şüphelinin sabah saatlerinde yaşadığı evde yangın çıkardığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

BAKIRKÖY'DE ARBEDEDE SİLAH PATLADI: 1'İ POLİS 2 KİŞİ YARALANDI
BAKIRKÖY'DE ARBEDEDE SİLAH PATLADI: 1'İ POLİS 2 KİŞİ YARALANDI
BAKIRKÖY'DE ARBEDEDE SİLAH PATLADI: 1'İ POLİS 2 KİŞİ YARALANDI
BAKIRKÖY'DE ARBEDEDE SİLAH PATLADI: 1'İ POLİS 2 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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