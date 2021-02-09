Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
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Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

09.02.2021 02:18 | Son Güncelleme: 09.02.2021 02:25
Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

BAKIRKÖY'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kırılan ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

BAKIRKÖY'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kırılan ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Bir otomobilde hasar meydana gelirken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı.

Olay saat 00.30 sıralarında Ataköy 5. Kısım'da meydana geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bir ağaç koparak park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri park halindeki otomobillerin üzerine devrilen ağacı hızar yardımıyla parçalara ayırarak kaldırdı. Olayda bir otomobilde hasar meydana geldi.

 


- İstanbul
Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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