Bakır'da Dere Temizlik Çalışması Tarım Arazilerini Koruma Altına Aldı

Mahalle muhtarı Sait İnan, "Tarım arazilerinin yoğun olduğu bölgede yapılan çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Standartlara uygun içme suyu temini ile kullanılan suların tekrar geri dönüşümünü sağlamanın yanı sıra, ekolojik dengeyi gözeten çalışmalarda da bulunan MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır mahallesinde 6 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile bölgede bulunan tarım arazilerinin yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı korunması sağlandı.

"Tarım arazilerinin yoğun olduğu bölgedeki çalışma çok önemli"

Bakır Mahalle Muhtarı Sait İnan, "Mahallemiz yoğun nüfusa sahip. Ayrıca bölgede tarım arazileri çok fazla. Dere yatağı da çok uzun olduğu için yağışlı havalarda sıkıntı yaşıyorduk. MASKİ ekipleri 6 kilometrelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Tarım arazilerinin yoğun olduğu bölgede yapılan çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sorunlarımız çözüldü. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emek veren tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Bültenler - Güncel