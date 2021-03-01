Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca harekete geçildi
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Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca harekete geçildi

01.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:03
Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca harekete geçildi

BURSA'da Orhangazi Belediyesi'nin bir süredir ihtiyaçlarını karşılamadığı öne sürülen köpeklerin görüntüsü kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

BURSA'da Orhangazi Belediyesi'nin  bir süredir ihtiyaçlarını karşılamadığı öne sürülen  köpeklerin görüntüsü kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köpekleri merkezdeki barınağa getirerek, tedavi altına aldı.

Orhangazi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan köpeklerin ihtiyaçlarının karşılanmadığı iddiasıyla  barınaktaki hayvanların görüntüsü sosyal medya hesaplarında  yayınlandı. Geçen Cuma günü merkeze giden hayvanseverler, köpeklerin aç kalarak hastalandıklarına tanık oldu. Bunun üzerine merkezi, cep telefonu kamerasına kaydeden hayvan severler görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm köpekleri kent merkezindeki barınağa getirdi. Tedavileri yapılan köpekler barınakta özel bir bölüme alındı. Sağlıklı köpeklerin, kent merkezindeki barınakta kalacağı öğrenildi.


Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca harekete geçildi
Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca harekete geçildi
Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca harekete geçildi
Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca harekete geçildi
Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca harekete geçildi
Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca harekete geçildi
Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca harekete geçildi
Bakımsız köpeklerin görüntüsü sosyal medyada çıkınca harekete geçildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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