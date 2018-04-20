Bakıma Gönderilen Toplar Hanönü'ne Getirildi

Hanönü ilçesinden bakım için Samsun'a gönderilen 2 top bakım ve onarımı yapılarak ilçeye getirildi.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş tarafından 1999 yılında Hanönü Belediyesine hediye edilen ve Kale Park tesislerinde sergilenen 2 top, bakım ve onarımı yapılmak üzere Samsun Organize Sanayi Bölgesine gönderilmişti.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 yılında kurucu Belediye Başkanı Mehmet Yücel'in girişimleri sonucunda zamanın Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş paşa tarafından Hanönü Belediyesine hediye edilen ve Kale Park tesislerinde sergilenen iki tane 105'lik sahra topu bakım ve onarımının yapılması için Samsun Organize Sanayi Bölgesine gönderildiğini ve bakım ve onarımının yapıldıktan sonra tekrar ilçeye getirildiğini söyledi.

Kale Park'ın yeni çevre yolu yapımı nedeniyle yıkılacağı için topların başka bir yerde sergileneceğini belirten Uçar, "Bakım ve onarımları yapılan toplar ilçeye getirildi yakın zamanda sergilenmek üzere en uygun yere konulacaktır." dedi.