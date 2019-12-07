Bakanlıktan "Peter Handke" tepkisi

07.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:20

Milli Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi ve bebek katili Miloseviç'in en büyük destekçisi Peter Handke'ye verilmesini sert bir şekilde kınadı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" denildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA