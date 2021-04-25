Bakanlık'tan tüyleri diken diken eden video! Terör yuvaları böyle darmadağın edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda dün başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Paylaşımda bulunan videoda ise askerlerimizin terör hedeflerini darmadağın ettiği anlara yer verildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti." ifadeleri yer aldı.

Mesajın yanı sıra yayınlanan videoda ise teröristlerin saklandıkları deliklerin imha edildiği anlar yer aldı.

DÜN OPERASYON BAŞLATILDI

Öte yandan dün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon düzenlendiği bildirildi. Havadan ve karadan hedeflerin vurulduğu operasyonda kara harekatı da sağlanıyor. Özel Kuvvetlere Atak helikopterleri ve SİHA'lar da destek veriyor.

"KAHRAMAN KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TA"

Milli Savunma Bakanlığı ise dün operasyon devam ederken, komandolar için hazırlanan videoyu sosyal medya üzerinden yeniden paylaşıp şu notu düşmüştü: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak'ta!"