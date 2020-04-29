Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
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Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı

İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alan Bülent Ersoy, 86 yaşında hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı.

Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
29.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:50

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Poyraz, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

BAKANLIK'TAN ÖZEL İZİN ALINDI

Necla Poyraz'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü. Cenaze töreninin camide düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlaman cenazenin, camiye götürülmesinden bir süre sonra Ersoy'da camiye geldi. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Ersoy'un annesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

"BENİM GÜNAHLARIMLA ONU CEZALANDIRMA"

Bülent Ersoy'un annesinin tabutunun başında "Allahım anacığımı cezalandırma, varsa günahları affet, benim günahlarımla onu cezalandırma" diyerek dua etmesi dikkat çekti.

"ANNE BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Annesinin ölümüyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun, annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" dedi.

Cenaze töreninden kareler;

Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Haber Yorumları (5)
500
NURHAN: Umarım yol yakınken aklını başına toplar tövbe eder. Annesininde toprağı bol olsun.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KOROGLU: Allah rahmet eylesin
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BELÇİKALI: Yol yakınken tövbe et
Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
YORUM: Ne biliyorsun tövbe etmediğini?
1 Yayından Kaldır
LORD: Allah rahmet eylesin
Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
500
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