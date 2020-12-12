Bakanlar Gül ve Pakdemirli, Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı'nı inceledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün açılışı yapılacak Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin birinci aşaması olan Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı'nda incelemelerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün açılışı yapılacak Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin birinci aşaması olan Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı'nda incelemelerde bulundu.

Gül ve Pakdemirli, beraberindeki Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve diğer ilgililerle Kahramanmaraş'taki tesisi tepeden gören bir alana geldi.

Burada tesis hakkında ilgililerden bilgi alan bakanlar Pakdemirli ve Gül, daha sonra tesis alanına doğru hareket etti.

Gaziantep'in 2050'ye kadar içme suyu sorununu çözecek Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin birinci aşaması olan Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılacağı törenle hizmete girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar