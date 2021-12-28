Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni
AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in programa katılması İstiklal Marşı okunması Salondaki katılımcılar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kurdele kesmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in programa katılması
İstiklal Marşı okunması
Salondaki katılımcılar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kurdele kesmesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve berberindekilerin Adalet Mesleki Eğitim Binası önünde fotoğraf çekimi
Adalet Mesleki Eğitim Binası
Sınıfta eğitim gören hükümlüler
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı.