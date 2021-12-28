Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni - Haberler
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Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni

Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni
AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in programa katılması İstiklal Marşı okunması Salondaki katılımcılar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kurdele kesmesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in programa katılması

İstiklal Marşı okunması

Salondaki katılımcılar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kurdele kesmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve berberindekilerin Adalet Mesleki Eğitim Binası önünde fotoğraf çekimi

Adalet Mesleki Eğitim Binası

Sınıfta eğitim gören hükümlüler

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı.

Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni

Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni

Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Töreni

AA / Ferhat Barulay - Son Dakika Haberleri

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