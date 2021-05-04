Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu
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Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu

Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'a damgasını vuran "#20liyaşlarchallenge" akımına katıldı. Esprili bir paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, gençlik fotoğrafı yerine ünlü Hollywood oyuncusu Marlon Brando'nun gençlik fotoğrafını koydu. Bakan Selçuk'un bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, #20liyaşlarchallenge akımına katılmak için sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış" notunu düştü.

MARLON BRANDO'NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Selçuk'un 'Kendi fotoğrafım' diye paylaştığı fotoğraf Marlon Brando'ya ait çıktı. Selçuk'un esprili paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu
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Servet Uzun
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