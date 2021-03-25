Bakan Ziya Selçuk, ihtiyaç halinde hibrit modelin yüz yüze eğitimi destekleyeceğini belirtti
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Bakan Ziya Selçuk, ihtiyaç halinde hibrit modelin yüz yüze eğitimi destekleyeceğini belirtti

25.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:19
Bakan Ziya Selçuk, ihtiyaç halinde hibrit modelin yüz yüze eğitimi destekleyeceğini belirtti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından hibrit eğitim modeline ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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