Bakan Yardımcısı Er, yeniden Danıştay üyeliğine seçildi

Bakan Yardımcısı Er, yeniden Danıştay üyeliğine seçildi

Danıştay üyesiyken Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına getirilen İbrahim Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kalan süresini tamamlamak üzere yeniden Danıştay üyeliğine seçildi.

22.08.2019 09:56
Bakan Yardımcısı Er, yeniden Danıştay üyeliğine seçildi

Danıştay üyesiyken Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına getirilen İbrahim Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kalan süresini tamamlamak üzere yeniden Danıştay üyeliğine seçildi.

Er'in, yeniden Danıştay üyeliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2011'de 12 yıllığına Danıştay üyeliğine seçilen, 2018'de Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Er, kalan süresini tamamlamak üzere tekrar Danıştay üyeliğine seçilmiş oldu.

Kaynak: AA
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