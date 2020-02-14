Bakan Yardımcısı Bağlı'dan belediyeye ziyaret
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Bakan Yardımcısı Bağlı'dan belediyeye ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa'da yapılan ve yapılacak olan projeleri görüştü.

14.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:56
Bakan Yardımcısı Bağlı'dan belediyeye ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı , Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan ile Şanlıurfa'da yapılan ve yapılacak olan projeleri görüştü.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye makamında gerçekleştirilen birliktelikte belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilerek yapılacak olan projeler görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzalayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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