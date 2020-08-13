Bakan Yardımcısı Aksu'dan Develi'ye 2. büyük müjde
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Bakan Yardımcısı Aksu'dan Develi'ye 2. büyük müjde

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun girişimleri sonucunda, Develililerin yıllardır özlemini çektikleri Develi-Başköy arası yolun genişletme çalışmalarına başlandı.

Bakan Yardımcısı Aksu'dan Develi'ye 2. büyük müjde
13.08.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:50

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun girişimleri sonucunda, Develililerin yıllardır özlemini çektikleri Develi-Başköy arası yolun genişletme çalışmalarına başlandı.

İki etapta tamamlanacak olan çalışmaların birinci kısmı olan Soysallı Göleti ile Çayırözü arasındaki 6 km'lik birinci kısım bu sene içerisinde tamamlanacak. İkinci etap olan Çayırözü-Başköy arasındaki genişletme çalışmaları ise 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Develi - Başköy arası yol genişletmesinin büyük bir önem arz ettiğini ve çalışmaları başlanılmasından dolayı Develililer olarak büyük memnuniyet duyulduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Yıllardır özlemini çektiğimiz ve her platformda yapılmasını dillendirdiğimiz Develi-Başköy arası yol genişletme çalışmaları Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu'nun girişimleri sonrasında başlamıştır. Develimizin ihtiyaçlarını çok iyi bilen ve bizlerin taleplerinin her daim arkasında olup hayata geçirilmesi için özveri ile gayret gösteren sayın bakan yardımcımız Aksu'ya bir kez daha hemşerilerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmalara başlanmadan önce defalarca istişare ettiğimiz ve genişletme çalışmalarının bir an önce başlaması için gayret gösteren Karayolları Bölge Müdürümüz Erhan Özkaya'ya, Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar'a ve Develi İşletme Şefi Oğuz Gündoğ'a ayrıca teşekkür ediyor, çalışmaların kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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