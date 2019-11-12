Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret

12.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:42

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Beraberinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ile Valiliğe gelen Tancan, ilde yürütülen çalışmalar hakkında Atik'ten bilgi aldı. Atik, Tancan'a Türk bayrağı işlemeli battaniye hediye etti.

Bakan Yardımcısı Tancan, ziyaretinin ardından Çetin ve Alkumru barajlarında incelemede bulundu.

Tancan'ın temaslarına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, EPDK yönetim kurulu üyeleri ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de eşlik etti.

Kaynak: AA