Bakan Yanık: "(Devlet korumasında yetişen gençler) Sizlerden beklentimiz çok yüksek"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelmesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz