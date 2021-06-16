Bakan Yanık: "(Devlet korumasında yetişen gençler) Sizlerden beklentimiz çok yüksek"
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Bakan Yanık: "(Devlet korumasında yetişen gençler) Sizlerden beklentimiz çok yüksek"

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu. (1)

Bakan Yanık: '(Devlet korumasında yetişen gençler) Sizlerden beklentimiz çok yüksek'
Bakan Yanık: '(Devlet korumasında yetişen gençler) Sizlerden beklentimiz çok yüksek'
Bakan Yanık: '(Devlet korumasında yetişen gençler) Sizlerden beklentimiz çok yüksek'
Bakan Yanık: '(Devlet korumasında yetişen gençler) Sizlerden beklentimiz çok yüksek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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Bakan Yanık: "(Devlet korumasında yetişen gençler) Sizlerden beklentimiz çok yüksek" - Haberler
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