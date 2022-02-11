Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediyesini ziyaret etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü programına katılması Yanık'ın laboratuvardaki çalışmaları incelemesi Yanık'ın öğrenicileri ziyareti Yanık'ın AK Parti il başkanlığını ziyareti Yanık'ın Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i...
AKSARAY (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü programına katılması
Yanık'ın laboratuvardaki çalışmaları incelemesi
Yanık'ın öğrenicileri ziyareti
Yanık'ın AK Parti il başkanlığını ziyareti
Yanık'ın Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyareti
Down Sendrom Futsal A Takımı oyuncularının Bakan Yanık'a milli takım forması hediye etmesi AKSARAY - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aksaray'da Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.