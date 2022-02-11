Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediyesini ziyaret etti - Haberler
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Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediyesini ziyaret etti

AA, Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü programına katılması Yanık'ın laboratuvardaki çalışmaları incelemesi Yanık'ın öğrenicileri ziyareti Yanık'ın AK Parti il başkanlığını ziyareti Yanık'ın Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i...

AKSARAY (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü programına katılması

Yanık'ın laboratuvardaki çalışmaları incelemesi

Yanık'ın öğrenicileri ziyareti

Yanık'ın AK Parti il başkanlığını ziyareti

Yanık'ın Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyareti

Down Sendrom Futsal A Takımı oyuncularının Bakan Yanık'a milli takım forması hediye etmesi AKSARAY - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aksaray'da Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediyesini ziyaret etti

Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediyesini ziyaret etti

Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediyesini ziyaret etti

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Evren Dinçer, Derya Yanık, AK Parti, Aksaray, Güncel, Haberler

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