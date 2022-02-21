Bakan Varank, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret etmesi Dua edilmesi NİĞDE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret etmesi
Dua edilmesi NİĞDE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyarette bulundu.