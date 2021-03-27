Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti
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Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel
Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti

Türkiye'deki projelerin altında adını sıklıkla duyduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bir Twitter kullanıcısıyla yaşadığı esprili paylaşım güldürdü. Kullanıcı, "Bence bu abinin doblosu var, amcaoğullarıyla gizli gizli pikniğe gidip, mangal yapıyor" derken, Varank da "Restoranı devrettik, dobloyu da sattık" ifadelerinde bulundu.

Geçtiğimiz gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından bir kullanıcının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile halı saha maçı sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak yaptığı bir paylaşıma espirili bir cevap verdi.

"GİZLİ GİZLİ PİKNİĞE GİDİYOR"

'Beyinsiz' isimli Twitter kullanıcısı, Mustafa Varank ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun birlikte bir fotoğrafını paylaşarak "Bakan Varank'ın metroya vapura motosiklete binmesine şaşıranlar var. Bence bu abinin garajında bir yerlerde 2011 model doblosu var, arada amcaoğullarıyla baraj kenarına pikniğe gidiyor gizli gizli. En sevdiği yemek de mangalda kanat" yazdı.

Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti

"ARACI SATTIK, ŞU AN YOK"

Bakan Varank da söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Babam Giyimkent'teki restoranı devredince Doblo'yu sattık, şu an yok" ifadeleriyle esprili bir yanıt verdi.

Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti

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