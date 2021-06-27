Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti
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Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti

Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Üs bölgesinde görev yapan askerlerle sohbet eden Soylu, ziyaretiyle ilgili resmi Twiter hesabında  "Tendürek Dağı'nda yeni kurduğumuz Soğanlı Geçici Üs Bölgesi'ndeyiz. Kalıcı Üs Bölgesi, Tendürek'e de sürpriz olacak. Artık yalnız değilsin Tendürek" paylaşımı yaptı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün öğle saatlerinde Van'a bir ziyaret gerçekleştirdi. İran sınırındaki Çaldıran ilçesine gelen Bakan Soylu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile komutanlar tarafından karşılandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in eşlik ettiği Bakan Soylu, ilk ziyaretii helikopterle Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ne yaptı. Burada görev yapan askerlerle sohbet eden Soylu, resmi Twitter hesabında "Tendürek Dağı'nda yeni kurduğumuz Soğanlı Geçici Üs Bölgesi'ndeyiz. Kalıcı Üs Bölgesi, Tendürek'e de sürpriz olacak. Artık yalnız değilsin Tendürek" paylaşımı yaptı.

Bakan Soylu'nun buradaki ziyaretinin ardından geçen yıl depremin vurduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutları İnşaat alanında incelemelerde bulunacağı belirtildi.

 


Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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