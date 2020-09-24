Bakan Soylu, "Tüm Türkiye'de bu güne kadar FETÖ ile ilgili 247 bin soruşturma yapmışız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu güne kadar 247 bin soruşturma yapmışız. Tüm Türkiye'de 247 bin toplam 603 bin orada mahkemelerin ifadeye çağırdıkları falan var. Türkiye'de 125 bin kişi kamudan ihraç edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu güne kadar 247 bin soruşturma yapmışız. Tüm Türkiye'de 247 bin toplam 603 bin orada mahkemelerin ifadeye çağırdıkları falan var. Türkiye'de 125 bin kişi kamudan ihraç edildi. Bunun kaçı içişleri bakanlığı biliyor musunuz? 44 bin kişisi İçişleri bakanlığından" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel programına konuk oldu. Bakan Soylu, programda Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarları Cem Küçük ile Süleyman Özışık sorularını yanıtladı.

"Tüm Türkiye'de Bu güne kadar 247 bin soruşturma yapmışız"

FETÖ'yle ilglii yapılan soruşturmalarla ilgili bilgiler aktaran İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "FETÖ soruşturmaları yapılıyor. Bu güne kadar 247 bin soruşturma yapmışız. Tüm Türkiye'de 247 bin toplam 603 bin orada mahkemelerin ifadeye çağırdıkları falan var. Türkiye'de 125 bin kişi kamudan ihraç edildi. Bunun kaçı içişleri bakanlığı biliyor musunuz? 44 bin kişisi İçişleri bakanlığından. Geçen gün bir kaymakam açığa alınma oldu. Bu nasıl süreç? Ankara sınırları içerisinde bu yıl sadece tespit ettiğimiz FETÖ'cü bin 600 kişi, 2019'da 2 bin kişi, daha yeni tespit. Mahrem imamları onlar ortaya koyuyorlar, iki ifadeler, üç gaybubet evleri, çalışma evleri, ardışık arama soruşturmaları, ankesör soruşturmaları, hat soruşturmaları ayrı ayrı kompartımanız var. Size yeni bir şey daha söyleyeyim şu ana kadar 2 milyon 200 bin dijital veri çözdük. Bunu siber başkanlığımız çözdü. Avrupa'nın 4 yıldakinin tamamına denk geliyor. Bu verilerde çözemediklerimiz, ağır hasarlı olanlar var. Oradan çıkanlar var. Yeni ankesör soruşturmalarından elde ettiklerimiz var. 19 bin 500 kişi ankesör soruşturmalarında kusurlu bulduğumuz var. Bu kişilerin yüzde 39'u 7 bin 700 kişisi evet bu işi yaptık. Dünyada hiçbir soruşturmada ben bu işi yaptım diyen bir sonuca yakalasınlar gelsinler benim anlıma şaplağı yapıştırsınlar. Ankesör soruşturmalarında 19 bin 189 bunun 7 bin 454'ü yüzde 39 oranında etkin pişman oldum diyor. Dünyada böyle bir sonuç yok. Neticede bu güne kadar da kaç kaymakam ve Mülki amir ihraç ettiğimizi sorarsanız. Toplam bin 700 tane var. Bu rakamın yüzde 36-37 gibisini ihraç ettik, 853'üne soruşturma açtık, ifadelerde adı geçen. Yenilerini niye ihraç ettiniz diye sorarsanız ankesör, operasyonel hat ve ardışık gördük. Bunların hepsine bakarım. Birisiyle ilgili hak var orada. Doğru olup olmadığını ve devlette çalışılıp çalışılmayacağını yeter ki göreyim. Yaklaşık 3 gün toplantı yaptık. Arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken tedbirdir ve biz bunları açığa alalım dedik" dedi.

"Emniyet, hakimler, savcılar Türkiye'nin en büyük belasını çözüyorlar ve ülkeden def ediyorlar"

Ahlat'taki törenle ilgili konuşan Bakan Soylu, "Erkan İsa Arat, Ağrı Tutak Kayyumu, hakkında bir ifade var. İfade kuvvetli bir ifade değil. Şuradaki ev sohbetlerinde gördüm diye ifade var. Olabilir bir iki ev sohbetine gitmiş olabilir. Terör örgütünün içerisinde olmaz, buna ait soruşturma açılmış. Ne zaman ki ankesör geldi. Oturup değerlendirmemiz Ahlat'tan sonra oldu. Törenden sonra oldu. Oturduk 2-3 gün üzerinde çalıştık, sonra baktık ki bunu tutmak mümkün değil. Bir iki tane sohbete ettiği konusunda bir ifade var. Ama öyle çok ifadeler var. Tutak'tan aldık, Ahlat'a getirdik. By-Lock gördüğünüz zaman operasyonu yapıyorsunuz, ifade olduğu zaman operasyonu yapıyorsunuz. Onun dışında başka bir şey yoksa bunu izlemeye alıyorsunuz, operasyonel hat çıktığı andan itibaren yeni bir ifade geldi, şu tarihte gördük bu ev abisiydi, gibi dedikten itibaren bunlar güçlü karineler alırsın bunun çalışmasını yaparsın. Bunu söyleyenler mahkemede ifade verenler. Her türlü ilişkilerin tamamına bakıyoruz. Bununla ilgili değerlendirme var mıdır diye bakıyoruz. Bu bahsettiklerimin önemli bir bölümü beraat etmişler. Biz yeni bir delil bulduk, tedbiren bu delille birlikte açığa aldık, bundan sonrada olur. İçerde mengeneyi sıkıştırdık, hareket kabiliyeti daraldı, yok. Benim beklentimden biraz daha önce oldu. Esas FETÖ'cü Amerika, Avrupa ve diğer ülkelerdedir. Dışarıdaki FETÖ'cülerde kutuplaşmalar, dağılmalar, birbirlerine iftiralar ciddi bir şekilde başladı. eğer biz içerideki mengeneyi iyi sıkar iyi bir noktaya getirirsek ve buradan vazgeçmezsek inanıyorum ki buradan FETÖ'yü tasfiye eden bir süreç ortaya çıkar. Bir ipucu vereyim. FETÖ tartışmaları geçen hafta manipüle edildi. Onların Türkiye'deki bir ülkenin büyükelçileriyle sıkı ilişkileri var. Meseleleri sulandırmaya çalışıyorlar. Adalet Bakanlığıyla İçişleri Bakanlığı sırt sırta vermişler emniyet, hakimler, savcılar Türkiye'nin en büyük belasını çözüyorlar ve ülkeden def ediyorlar. Bununla beraber dışarıyı da sıkıştırıyorlar. Bu bizim için kaybedilmeyecek bir fırsattır. Bu sadece bir belayı def etmek değil, Türkiye ile uğraşanlara bir özgürlük ilanıdır" diye konuştu.

"Biz sana sadece terör örgütü dersek yanılırız. Büyük bir istihbarat örgütü aynı zamanda"

FETÖ'nün istihbari örgüt olduğunu söyleyerek konuşmasını söyleyen Bakan Soylu, "FETÖ istihbari terör örgütüdür. Biz sana sadece terör örgütü dersek yanılırız. Büyük bir istihbarat örgütü aynı zamanda. Yani demin söyledim kripto mesajlar çözüyoruz. Okuyoruz yeni bir şeyler buluyoruz. Böyle bir kripto örgütün kırıntıları olacaktır. Eğer sen zafiyet gösterirsen tepene binebilecek bir gücü bulmaya çalışacaklardır. Ama muhakkak kripto olacak olmayacak dersem, Türkiye'de bir şey oluşturabilecek bir etkinliği söz konusu değil şu anda" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı