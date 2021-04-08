Bakan Soylu: Tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum
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Bakan Soylu: Tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Soylu: Tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili "Tüm milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili "Tüm milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemize ve Milletimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter paylaşımında "TBMM Genel Kurulu'nda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, milletvekillerimizin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. Tüm milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemize ve Milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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