Bakan Soylu, Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu, Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını açıkladı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekilin evinde yakaladıklarını açıkladı. Bakan Soylu, "Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun." dedi.

Tbmm Genel Kurulu'ndan görüşülen İçişleri Bakanlığı'nın 2022 bütçesi tartışmalarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kürsüye çıktı.

Meclis kürsüsünden hararetli bir konuşma yapan Bakan Soylu, elindeki dövizi göstererek, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü niye öldürdü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i pusu kuranı, bu sabah Hdp'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun kürsüdeki konuşmasını Ak Parti milletvekilleri ayakta alkışlarken HDP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti.

4 Aralık günü Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketinde olmayan oldu: CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı

Avrasya Araştırma'nın son seçim anketinde olmayan oldu: CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı

 Kılıçdaroğlu'nun Meclis konuşması sırasında 10 defa 'Aday mısın?' diye soran AK Partili vekil ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun Meclis konuşması sırasında 10 defa "Aday mısın?" diye soran AK Partili vekil ortaya çıktı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title