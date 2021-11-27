İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de muhtarlarla bir araya geldi

İSTANBUL (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Buluşması programına devam ediyor. Sabah saatlerinde Silivri'ye gelen Bakan Soylu, burada Silivri Belediye Oğuz Aral Sergi Salonu'nda 39 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcı Muhterem İnce, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da katıldı. Program basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - İSTANBUL

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