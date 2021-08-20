Bakan Soylu selde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesinde dua etti
Bakan Soylu selde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesinde dua etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bozkurt'taki selde hayatını kaybeden Bozkurt Aanaokulu Öğretmeni Duygu Çelikel'in cenazesinde son duayı yaptı.
Bakan Soylu selde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesinde dua etti
KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bozkurt'taki selde hayatını kaybeden Bozkurt Aanaokulu Öğretmeni Duygu Çelikel'in cenazesinde son duayı yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı