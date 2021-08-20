Bakan Soylu selde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesinde dua etti
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Bakan Soylu selde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesinde dua etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Soylu selde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesinde dua etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bozkurt'taki selde hayatını kaybeden Bozkurt Aanaokulu Öğretmeni Duygu Çelikel'in cenazesinde son duayı yaptı.

Bakan Soylu selde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesinde dua etti

KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bozkurt'taki selde hayatını kaybeden Bozkurt Aanaokulu Öğretmeni Duygu Çelikel'in cenazesinde son duayı yaptı.

Bakan Soylu selde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesinde dua etti
Bakan Soylu selde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesinde dua etti
Bakan Soylu selde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesinde dua etti
Bakan Soylu selde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesinde dua etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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