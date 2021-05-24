Bakan Soylu: Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye korumaları ben verdim
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Bakan Soylu: Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye korumaları ben verdim

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin koruma kararıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, "Pervin Buldan'a korumayı ben verdim. O günün eş başkanı Sezai Temelli, ona da korumayı ben verdim" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te Açık ve Net Özel'e konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kübra Par moderatörlüğünde; gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na koruma kararının kaldırılmasıyla ilgili Bakan Soylu, "Sultanbeyli Emniyet Müdürü'nün Nejad Daş'la birlikte para taşıma işi bana geldi. Burada Nurettin Demir sahte ihbar gönderiyor. Aynı sahte ihbar kiminle oldu? CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldım. Tehdit yoktu. Sizin tehdidiniz yok. Herhangi bir rapor yok, korumanız olması gerekir mi? Hayır. Sonra ne oldu? Mesela Kaftancıoğlu'na tehdit nereden gelebilir?" dedi.

"PERVİN BULDAN'A KORUMAYI BEN VERDİM"

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan'a korumayı kendisinin verdiğini söyleyen Bakan Soylu, "Bunu takip eden, hedef gösterildiği zaman konuya müdahale eden devletin kurumları var. Kaftancıoğlu'nun korumasını aldım, 15 gün sonra Kaftancıoğlu DHKP/C tehdit etti. Niye tehdit etsin? Bir sektör oluşmuş. 2017'de Özgür Taşdemir. Bütün sistematiği, iki yerde kumarhanesi var. Bu kumarhaneler sebebiyle, DHKP/C baskını sebebiyle, bu tehdidi yenilediler. DHKP/C'nin kurgu tehdidi üzerine bir tehdit daha yenilediler. Ben bunu 2018'in ortalarında öğrendim. Sedat Peker'in polis koruması olduğunu öğrendim. Canan Kaftancıoğlu'nun da koruması olduğunu bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim; Pervin Buldan'a korumayı ben verdim. O günün eş başkanı Sezai Temelli, ona da korumayı ben verdim" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye korumaları ben verdim
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