Bakan Soylu'nun yayını sonrası vatandaşlar destek için Habertürk binasının önünde toplandı
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Bakan Soylu'nun yayını sonrası vatandaşlar destek için Habertürk binasının önünde toplandı

Bakan Soylu'nun yayını sonrası vatandaşlar destek için Habertürk binasının önünde toplandı
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayın sonrası Habertürk TV önünde toplanan bir grup, 'Bu kadar soysuza bir soylu yeter' sloganı attı. Bakan Soylu da, kendisine destek verenlere selam verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk TV'de konuk olduğu programın ardından kanal binasının önünde bir grup vatandaş toplandı.

Yayında suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in iddialarına yanıt veren Bakan Soylu'ya çıkışta bir grup vatandaş destek verdi. Ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşlar "Bu kadar soysuza bir Soylu yeter" sloganları atan grubu selamlayıp "Allah bizi mahçup etmesin" dedi.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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