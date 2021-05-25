Bakan Soylu'nun yayını sonrası vatandaşlar destek için Habertürk binasının önünde toplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayın sonrası Habertürk TV önünde toplanan bir grup, 'Bu kadar soysuza bir soylu yeter' sloganı attı. Bakan Soylu da, kendisine destek verenlere selam verdi.