Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine istinaden kendisine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verirken ağladı. Soylu ise sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı ve Saygı Öztürk'e yönelik "Seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Bakan'a yanıt verirken canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ali Ayvazoğlu isimli bir bürokratın kariyerindeki yükselişi yazan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e tepki göstererek, "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır." ifadelerini kullanmıştı.

"40 YILDIR NAMUSSUZLUK YAPMADIM, YAPMAM DA"

Soylu'nun bu sözlerine KRT TV'de yayınlanan Söz Meclisi'nde yanıt veren Öztürk, "Saygı Öztürk olarak bugüne kadar sadece gazetecilik yaptım ve gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Samimi söylüyorum çok üzüldüm. Bir bakanının böyle dememesi lazım, böyle yazmaması lazım. Vallahi ülkem için üzülüyorum. Malımızı, canımızı, namusumuzu emanet ettiğimiz Bakanın böyle yapmaması lazımdı. 40 yıldır bu tür polemiklere girmedim. Demokart Parti Genel Başkanlığı döneminden beri de görüşmedim. 40 yıldır namussuzluk yapmadım bundan sonra da yapmam. Ben kalemimi satmam." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

SOYLU'DAN YENİ TWEET: SAYGISIZ ÖZTÜRK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Soylu, "#SAYGIsızÖZTÜRK 1- Haysiyet cellatlığı yaptın 2- Şimdi de yalan söylüyorsun. Seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" ifadelerini kullandı.