Bakan Soylu'nun katıldığı program sosyal medyada gündem oldu, esprili yorumlar art arda geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde yayınladığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermek için dün akşam bir canlı yayına konuk oldu. Sosyal medyada Bakan Soylu'nun katıldığı programla ilgili birbirinden esprili paylaşımlar yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te katıldığı program dün gece sosyal medyada en çok konuşulan konuydu. "Kübra Par ile Açık ve Net" programına katılan Bakan Soylu; Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Programın ardından sosyal medyada birbirinden esprilipaylaşımlar yapıldı.