Bakan Soylu'nun katıldığı program sosyal medyada gündem oldu, esprili yorumlar art arda geldi
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Bakan Soylu'nun katıldığı program sosyal medyada gündem oldu, esprili yorumlar art arda geldi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde yayınladığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermek için dün akşam bir canlı yayına konuk oldu. Sosyal medyada Bakan Soylu'nun katıldığı programla ilgili birbirinden esprili paylaşımlar yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te katıldığı program dün gece sosyal medyada en çok konuşulan konuydu. "Kübra Par ile Açık ve Net" programına katılan Bakan Soylu; Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Programın ardından sosyal medyada birbirinden esprilipaylaşımlar yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Bakan Soylu'nun katıldığı program sosyal medyada gündem oldu: Veyis sorar mısın bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?
Bakan Soylu'nun katıldığı program sosyal medyada gündem oldu: Veyis sorar mısın bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?
Bakan Soylu'nun katıldığı program sosyal medyada gündem oldu: Veyis sorar mısın bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?
Bakan Soylu'nun katıldığı program sosyal medyada gündem oldu: Veyis sorar mısın bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?
Bakan Soylu'nun katıldığı program sosyal medyada gündem oldu, esprili yorumlar art arda geldi
Bakan Soylu'nun canlı yayını sonrası vatandaşlar destek için Habertürk binasının önünde toplandı
Bakan Soylu'nun canlı yayını sonrası vatandaşlar destek için Habertürk binasının önünde toplandı
Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim
Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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