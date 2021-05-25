Bakan Soylu'nun katıldığı program sosyal medyada gündem oldu, esprili yorumlar art arda geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde yayınladığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermek için dün akşam bir canlı yayına konuk oldu. Sosyal medyada Bakan Soylu'nun katıldığı programla ilgili birbirinden esprili paylaşımlar yapıldı.