Bakan Soylu Hatay Emniyet Müdürü Karabörk'ü hastanede ziyaret etti

Bakan Soylu Hatay Emniyet Müdürü Karabörk'ü hastanede ziyaret etti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişi ve karşılanması NİĞDE - İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile 2 kızı ve damadını,...

09.09.2019 21:42

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişi ve karşılanması NİĞDE - İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile 2 kızı ve damadını, tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Soylu, Emniyet Müdürü Karbörk'e kazada hayatını kaybeden eşi Zuhal Karabörk için başsağlığı diledi.

Bakan Soylu Hatay Emniyet Müdürü Karabörk'ü hastanede ziyaret etti
Kaynak: AA
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