Bakan Soylu Hatay Emniyet Müdürü Karabörk'ü hastanede ziyaret etti

09.09.2019 21:42

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişi ve karşılanması NİĞDE - İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile 2 kızı ve damadını, tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Soylu, Emniyet Müdürü Karbörk'e kazada hayatını kaybeden eşi Zuhal Karabörk için başsağlığı diledi.

Kaynak: AA