Bakan Soylu: Halkın helal oylarıyla terörü belediyelerde merkez haline getirenlere sessiz kalamayız

20.08.2019 12:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler" değerlendirmesinde bulundu.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Ankara Göç Değerlendirme Toplantısı"na gelişinde gazetecilerin üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Soylu, operasyonların devamı gelecek mi?" şeklindeki soruya "Devlet işliyor, hukuk işliyor, demokrasi işliyor ve süreç işliyor" sözleriyle cevap verdi. Euronews.com'da Görüntüle