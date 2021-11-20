Bakan Soylu, güvenlik toplantısı için Hatay'da
İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - Haberler | Politika
Bakan Soylu, güvenlik toplantısı için Hatay'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güvenlik toplantısına katılmak üzere Hatay'a geldi.
HATAY (İHA) - Bakan Soylu, güvenlik toplantısı için Hatay'da
HATAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güvenlik toplantısına katılmak üzere Hatay'a geldi.
Bakan Soylu Hatay İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü binasına geldi. Burada anı defterini imzalamasının ardından güvenlik toplantısına geçti.
Toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Gelen Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir'de katıldı.
Güvenlik toplantısı basına kapalı olarak devam ediyor.