Bakan Soylu: Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren Batı'dır (2)

ADIYAMAN (DHA) - 'ADIYAMAN SINIRLARINDA HİÇBİR TERÖRİST YOK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Bakan Soylu, toplantının ardından Turgut Reis Mahallesi'nde; Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar ile sohbet eden Soylu, Adıyaman'ın asayiş olaylarının en az olduğu iller sıralamasında yer aldığını söyledi.

Soylu, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı da ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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