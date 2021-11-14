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Bakan Soylu: Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren Batı'dır (2)

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Bakan Soylu: Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren Batı'dır (2)

'ADIYAMAN SINIRLARINDA HİÇBİR TERÖRİST YOK'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

ADIYAMAN (DHA) - 'ADIYAMAN SINIRLARINDA HİÇBİR TERÖRİST YOK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Bakan Soylu, toplantının ardından Turgut Reis Mahallesi'nde; Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar ile sohbet eden Soylu, Adıyaman'ın asayiş olaylarının en az olduğu iller sıralamasında yer aldığını söyledi.

Şu anda Adıyaman sınırları içerisinde hiç terörist olmadığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"3-4 saat süren güvenlik toplantısı yaptık. Yapacaklarımızı, yapmamız gerekenleri, takip etmemiz gerekenleri, eksiğimiz varsa, iyi noktalarımız varsa; onları daha iyileşmesi noktasında görüşmeler yaptık. Bakan Yardımcı'mız, Jandarma Genel Komutanı'mız, Emniyet Genel Müdürü'müz, terör, asayiş, istihbarat, siber suçlar daire başkanları buradaydı. Hep beraber güzel bir değerlendirme yaptık. Şu anda Adıyaman sınırları içerisinde hiç terörist yok. Asayiş olaylarının en az olduğu il Adıyaman. Huzur, birlik, kardeşlik hepsi var. Allah, inşallah daha iyi noktalara götürmeyi nasip etsin."

Soylu, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı da ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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Bakan Soylu: Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren Batı'dır (2)

Bakan Soylu: Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren Batı'dır (2)

Bakan Soylu: Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren Batı'dır (2)

Bakan Soylu: Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren Batı'dır (2)

Bakan Soylu: Etrafımızdaki coğrafyayı bu hale düşüren Batı'dır (2)

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