Son dakika haberi | Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin en yüksek bayrak direğine en büyük Türk bayrağının çekildiği sırada Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan...