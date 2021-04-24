Son dakika haberi | Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı
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Son dakika haberi | Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı

İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin en yüksek bayrak direğine en büyük Türk bayrağının çekildiği sırada Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan...

Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin en yüksek bayrak direğine en büyük Türk bayrağının çekildiği sırada Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntüleri paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Bakan Soylu, "'Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...'En büyük ay yıldızlı bayrağımız göndere çekilirken, gökyüzündeki kartal gözümüz Polis Havacılık Daire Başkanlığı'nın gözünden" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı
Son dakika haberi | Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı
Son dakika haberi | Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı
Son dakika haberi | Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL

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