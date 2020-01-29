: Bakan Soylu, deprem bölgesi için 100 milyon lira yardım toplandığını duyurdu

29.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinden açıklama yaptı. Elazığ'da okulların 10, üniversitenin ise 17 Şubat'ta açılacağını duyuran Bakan Soylu, bölge için toplanan yardımla ilgili de rakam vererek "Vatandaşımızın deprem bölgesine 100 milyon TL civarında yardımı oldu. Günde 30 bin kişiye sıcak aş dağıtılıyor. Yaklaşık 65 bin adet kumanya dağıtılıyor" ifadelerini kullandı.

TOPLAM YARDIM 100 MİLYON LİRA

Soylu, "Kızılay'a gelen bağış toplamı şu ana kadar 27.5 milyon lira. Yine AFAD'a gelen bağış toplamı SMS toplamı; biliyorsunuz TV8'de 22,5 milyonluk SMS toplanmıştı. Toplam SMS 27 milyon 652 bin şu saat itibariyle, şu saat itibariyle 72 milyon. Kızılay'da 27.5 milyon, AFAD'a da 72 milyon. 100 milyon civarında vatandaşımıza nakit desteği söz konusu oldu" şeklinde konuştu.

"YARDIMLAR HAKKANİYETLE YAPILIYOR"

Yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Soylu, "Buraya gelen bütün yardım ve bağışlar itinayla ve hakkaniyetle yapılıyor. İnanın sahada tek tek tüm arkadaşlarımızla beraber orada yüce bir gönüllü ordusu var. Elazığlılar, Malatyalılar çok güçlü bir iradeye sahipler" dedi.

İHTİYAÇ LİSTESİNİ AÇIKLADI

Bakan, sözlerine, "Dün anons ettim bir kez daha söylemek istiyorum. Isıtıcı, gıda kolisi ve battaniyenin dışında; özellikle belki mont olabilir, kaşkol gibi… Onun dışında vatandaşımızdan veya ilgili kuruluşlardan bir talebimizin olmadığını ifade etmek istiyorum. Ben vatandaşımızın hassasiyetini anlıyorum. Yaş sebze ve meyve geliyor ama yaş sebze ve meyveyi alabilmek ve tüketebilmek konusunda sıkıntımız zaman açısından var. Tüplü ısıtıcı konusunda sıkıntı vardı. Dün akşam iki depodan 10 bin ısıtıcıyı yola çıkardık bugün öğleden sonra elimizde olacak. Yine bunun yanı sıra özellikle bir şeyi daha ifade edeyim. İkinci el, kullanılmış giysinin gönderilmesi hususu da bizi zorluyor" şeklinde devam etti.

OKULLAR 10 ŞUBAT'TA, ÜNİVERSİTE 17 ŞUBAT'TA

Süleyman Soylu, "3 Şubat'ta okullar açılacaktı. Dün akşam arkadaşlarımızla istişare ettik. Sahanın durumunu da görüyoruz. Çünkü bir tarafta evlerine giremeyen vatandaşlarımız var. Çocuklarımız depremden en çok etkilenenler. Psikososyal destekler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için hem öğretmenlerin gelişi, hem de deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'yı terk edip başka yerlerde konaklayan vatandaşlarımız var. Dışarıdan gelecek öğretmenlerimiz var. Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile de değerlendirdik, Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. 3 Şubat'ta Elazığ'ın tamamında açılacak okulların 10 Şubat'a, aynı zamanda Malatya'da 3 Şubat'ta açılacak okulların Doğanyol, Pötürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat'ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak" diye konuştu.

10 OKUL YIKILACAK

Öte yandan Bakan Soylu, Elazığ'da depremde hasar gören 10 okul binasının yıkılacağının bilgisini verdi.

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