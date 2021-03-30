Bakan Soylu duyurdu: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Soylu paylaşımında, "Jandarma'mız bizi yalnız bırakmadı. Mardin'de, 'Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti. Yanına bir de 'Turuncu' ekledi" ifadelerini kullandı.