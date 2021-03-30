Bakan Soylu duyurdu: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti
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Bakan Soylu duyurdu: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Bakan Soylu duyurdu: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Soylu paylaşımında, "Jandarma'mız bizi yalnız bırakmadı. Mardin'de, 'Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti. Yanına bir de 'Turuncu' ekledi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı ve turuncu kategoride aranan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İyi ki; 30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik. Jandarma'mız bizi yalnız bırakmadı. Mardin'de, "Kırmızı Liste"ye bir çizgi çekti Yanına bir de "Turuncu" ekledi. Kahramanlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlidag
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