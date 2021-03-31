Bakan Soylu: DHKP-C'nin kökünü kurutuyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şad olsun" dedi.

Bakan Soylu, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilişinin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz. DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şad olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı