Bakan Soylu'dan, 'Yedi Güzel Adam' şiiriyle paylaşım İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri ile çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, şair Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile paylaştı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri ile çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, şair Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile paylaştı. Bakan Soylu, Twitter hesabında Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile birlikte jandarma ve polis özel harekatın fotoğraflarını paylaştı. Bakan Soylu'nun paylaştığı şiir şöyle: "Bu insanlar dev midirYatak görmemiş gövde midirBir yara açar boyunlarındaKolkola durup bağırdıklarında-Ya kurbanın olamDağlar önüme durmuşKi dağlanamÇekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerindenDurdular ite çakala karşı yarin kapısında"

"Bu insanlar dev midirYatak görmemiş gövde midirBir yara açar boyunlarındaKolkola durup bağırdıklarında-Ya kurbanın olamDağlar önüme durmuşKi dağlanamÇekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerindenDurdular ite çakala karşı yarin kapısında" Kaynak: DHA