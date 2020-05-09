Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
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Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı

Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
09.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 65 yaş üstü vatandaşların yarın sokağa 11-15 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini hatırlatarak sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrıda bulundu. Soylu, "Bir ricam var. 57 ildeki vatandaşlarımız büyüklerimiz için 11-15 saatleri arasında dışarı çıkmayın" dedi.

65 yaş üstü vatandaşlar yarın saat 11:00 ve 15:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.Bu uygulamayı hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara çağrıda bulundu.

24 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için 65 yaş üstü vatandaşların bu illerde kimseyle karşılaşmayacaklarını dile getiren Bakan Soylu, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayan 57 ildeki vatandaşlara seslendi.

"BİR RİCAM VAR"

Bakan Soylu, "Bir ricam var. Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız... Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı

Güncel Manşet

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