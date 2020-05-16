Bakan Soylu'dan Şehit Aydoğan Aydın paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı fotoğrafını paylaştı.
16.05.2020 21:30 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı fotoğrafını paylaştı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yiğitlik timsali Şehit Aydoğan Aydın Paşa... Gözün arkada kalmasın. Evlatlarımız, destan yazmaya devam ediyor. Rabbim makamını ali eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA