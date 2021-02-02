Bakan Soylu'dan 'Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman kalkar?' sorusuna temkinli yanıt
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Bakan Soylu'dan 'Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman kalkar?' sorusuna temkinli yanıt

02.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:06

İçişleri BakanıSüleyman Soylu, son dönemde vatandaşların ve esnafın merak ettiği 'Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman kalkar?' sorusuna yanıt verdi. Temkinli konuşan Soylu, "Kısıtlamalar için biraz daha sabretmeliyiz. Belli bir veriye ulaştığımızda kademeli olarak esneteceğiz" dedi. Soylu ayrıca, yaz için de ümitli konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Bakan Soylu, son dönemin bir numaralı gündem maddelerinden olan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt verdi.

"KISITLAMALARDAN SONRA CİDDİ BİR İNİŞ VAR"

Kendisinin de koronavirüs geçirdiğinin altını çizen Soylu, "Ben korona geçirdim. Annem 61. gün oldu hala makinaya bağlı yaşıyor. Kısıtlama kararları aldığımızdan beri çok ciddi iniş var. Türkiye, Avrupa'ya kıyasla çok ciddi bir mücadele veriyor. Buradaki tedbirleri gevşettiğimiz andan itibaren hastalığın nereye gideceğini mutasyonun nereye götüreceğini bilmiyoruz. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması bizim için birinci derecede önemli. İki, bizim için sağlık sisteminin sürdürebilirliği önemli." dedi.

"KISITLAMALAR İÇİN BİRAZ DAHA SABIR"

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili temkinli konuşan Bakan Soylu, "Kısıtlamalar için biraz daha sabretmeliyiz. Açarsınız bir ay sonra kapatırsınız bu iyi bir şey değil. İniş umut verici, belli bir veriye ulaştığımızda kademeli olarak esneteceğiz. Parti kongreleri de tedbirler alınarak yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"ÜMİDİMİZ TURİZM SEZONUNA GÜÇLÜ GİRMEK"

Kısıtlamaların vakalarda belli bir seviyeye gelene kadar devam edeceğinin altını çizen Soylu, "Ümidimiz yaza ve turizm sezonuna güçlü bir şekilde girmek" dedi.

Bakan Soylu'dan 'Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman kalkar?' sorusuna temkinli yanıt
Haber Yorumları (5)
SERDAR: kalksa ne olacak dugunler cafeler restoranlar barlar tekne partileri yine vakalar 30 bin tekrar başa hep boyle gider...kafalar beyinler degismedikce % 30 magandalar oldukça kurallara uymayan maskesiz mesafesiz sokakta maske yi cikartip sigarayi ufluyenler oldugu surece olmaz...
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NAZİLLİLİ: Aynen öyle. Bir çuval inciri berbat etmeye gerek yok!
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:.......: bu şekilde kısıtlamalar kesinlikle sürmeli 1 ay erken kaldırılması demek bütün sistemin yapılanların canına okur herkes birlikte çok mesafe kat etti az daha sabır Mart sonundan önce kısıtlamalar kalkarsa çok yazık olur her şey başa döner ve sonsuz döngüye girer o zaman kısıtlamayı da göremeden herkes ahiretin yolunu tutar
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