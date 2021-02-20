Bakan Soylu'dan Eren Bülbül'le ilgili gündem olan sözler: Ahdım vardı, gerçekleştiremedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'le ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Soylu, "Benim bir ahdım vardı onu gerçekleştiremedik. Eren'i öldürenleri, Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdımdı. Ama olmaz dedik, yakaladık bitirdik" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de terörle mücadelede gelinen son noktayı açıkladı. PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'le ilgili sözleri dikkat çekti.

Bakan Soylu, "Ettiğimiz her intikam yemininde Allah bizi mahcup çıkarmadı. Türkiye bunları yapanların yayına bırakmayacaktır. Benim bir ahdım vardı onu gerçekleştiremedik. Eren'i öldürenleri, Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdımdı. Ama olmaz dedik, yakaladık bitirdik. Ve İnönü stadyumunun oradaki evlatlarımızı katledenlerin peşinde gezdik. Onunla yattık onunla kalktık. Onları bitirdik" dedi.

"VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Soylu, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" sözleriyle ilgili, "Murat Karayılan'la ilgili ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu güne kadar yapılanlar gibi" dedi.

"KARAYILAN'I BİN PARÇAYA BÖLMEZSEK BU MİLLET YÜZÜMÜZE TÜKÜRSÜN"

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamayı yapmıştı:

"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."