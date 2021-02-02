Bakan Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması: Tuzağa düşmeyin
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Bakan Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması: Tuzağa düşmeyin

02.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:15
Bakan Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması: Tuzağa düşmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin öğrencileri uyararak, "Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin" dedi.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasından sonra başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Dün polis ile öğrenciler arasında arbede yaşanırken, 150'den fazla şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada tutuklanan 98 şüphelinin serbest bırakıldığı belirtildi.

"LGBT SAPKINLARINA MÜSAMAHA GÖSTERMELİ MİYİZ?"

Bakan Soylu Boğaziçi'ndeki protestolarla ilgili olarak açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Soylu, "Tuzağı düşmeyin" diyerek, "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" ifadesine yer verdi.

Bakan Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması: Tuzağa düşmeyin

"SOLCU BİLE OLAMAYAN KART SİYASETÇİLERİN TUZAĞINA DÜŞMEYİN"

Açıklamalarına devam eden Soylu, "Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var; Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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