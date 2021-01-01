Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti

01.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:07

Yeni yıla Belbuka Kalekol üs bölgesindeki askerlerle birlikte giren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradan bir fotoğraf paylaştı. Soylu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında girdi. Soylu'nun bu davranışı askerlere moral olurken, birçok vatandaşın da takdirini topladı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PSİKOLOJİSİNİ ÇÖKERTTİ"

Bakan Soylu ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından da paylaştı. Soylu yaptığı paylaşımda ise "Belbuka Üs Bölgesi. Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Belbuka" dedi.

Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti

"TERÖRİSTLERİN SAHTE HİKAYELERİYLE DEĞİL, KENDİ HİKAYESİYLE ANILIYOR"

Soylu paylaşımının devamında, "(Berbuka-Gelin Taşı), teröristlerin sahte hikayeleriyle değil, tarihin emaneti, kendi hikayesiyle anılıyor" ifadelerine yer verdi.

Bakanın yaptığı bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Fikri Sağlar Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Çağla Şıkel Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Arda Turan Okan Buruk Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Gazete Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 12:06:38. #1.14#
title