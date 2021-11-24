Bakan Soylu'dan annesine küfür edildiğini iddia eden CHP'li Başarır'a çok sert yanıt: Neden zehirli yılan dendiğini anladım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptığı sırada güldüğü iddia edilen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile tartışma yaşamış ve ortalık gerilmişti. AK Partili ve CHP'li isimlerin karşı karşıya geldiği oturumda, Bakan Soylu'nun CHP'li Ali Mahir Başarır'a küfür ettiği öne sürüldü. Başarır, katılığı bir televizyon programında bu iddiayı yineledi.

BAKAN SOYLU'DAN CEVAP

Bakan Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından Ali Mahir Başarır'ın katıldığı canlı yayının videosunu paylaşarak sert ifadeler kullandı. Başarır'a neden zehirli yılan dendiğini anladığını belirten Soylu, "Yıllarca Kaymakamlık, Valilik, AFAD Başkanlığı, Milletvekilliği, Bakan Yardımcılığı yaptım. Ama bu kadar çirkinleşmiş bir siyasetçi görmedim. Yalanı bu kadar pervasız kullanan bir insan tanımadım. Niçin zehirli yılan dendiğini daha iyi anladım. Allah Milletimizi bunlardan korusun" diye konuştu.

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