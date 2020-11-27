Bakan Soylu'dan Adil Öksüz ve Zekeriya Öz isyanı: Interpol, kırmızı bültenleri askıya alıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz ile eski savcı Zekeriya Öz'ün yakalanmasına ilişkin çıkarılan kırmızı bültenlerin Interpol tarafından askıya alındığını söyledi. Soylu, "Interpol diye bir kuruluş var; kızdık olmadı, bağırdık olmadı, kavga ettik olmadı, mücadele ettik olmadı" diye isyan etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda FETÖ'nün kilit isimleri Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün Türkiye'ye iadesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Soylu, "Interpol diye bir kuruluş var. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar. Askıya alıyorlar, düşürüyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"4 YILDIR GÖBEĞİMİZ ÇATLADI"

"Dört yıldır göbeğimizin bağı çatladı" diyen Soylu, "Interpol diye bir kuruluş var; kızdık olmadı, bağırdık olmadı, kavga ettik olmadı, mücadele ettik olmadı, protesto ettik olmadı. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar. Ve netice itibarıyla, Zekeriya Öz'ü de istiyoruz, Adil Öksüz'ü de istiyoruz, istemediğimiz yok, hepsini istiyoruz, kale almıyorlar" ifadelerini kullandı.

FETÖ'NÜN İKİ NUMARALI İSMİ

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da Sincan Batı Adliyesine götürülmüş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öksüz, Akıncı Üssü iddianamesinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ardından iki numaralı şüpheli olarak yer almıştı.

ÖZ 2015'TE AVRUPA'YA KAÇTI

Eski özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı ve 17-25 Aralık hükümete darbe girişimlerinin başaktörü ve Zekeriya Öz ise hakkında çıkarılan yakalama kararının hemen öncesinde 2015 yılında Sarp kapısından çıkış yaparak Gürcistan'a gittiği, oradan da Avrupa'ya geçtiği kamuoyuna yansımıştı.

AKINCI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

15 Temmuz darbe teşebbüsü yargılamalarında en kritik davalarından biri olan Akıncı Üssü davasında mahkeme kararını açıkladı. 3 yıl süren davada Meclis'i, Emniyet'i ve sivilleri bombalayan sanıklara üst sınırdan ceza verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemler ile ilgili davada örgütün 4 'sivil imamı'na 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, girişim gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç'un 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Cumhurbaşkanı'na suikast' ve 'kasten öldürme' suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığını açıkladı.