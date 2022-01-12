Bakan Soylu, canlı yayında gelecek planını anlattı! Eğitim hayatına atılacak - Haberler
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Bakan Soylu, canlı yayında gelecek planını anlattı! Eğitim hayatına atılacak

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı canlı yayında HDP'li Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili konuşurken gelecek planını da anlattı. Eğitim hayatına yeniden başlayacağını söyleyen Bakan Soylu, "Bundan sonra Allah nasip ederse bir fırsat bulursam hukuk okuyacağım. Hukuk fakültesine gireceğim ve okuyacağım." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sunduğu "Sebep Sonuç" programına konuk oldu. Canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Bakan Soylu, gelecek planını da anlattı.

NEDENİNİ DE PAYLAŞTI

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz, sırtımızı dönemeyiz. Muhalefet liderleri 'Bu fotoğraflar doğru değil' demedi. Türkiye içerisinde bir alanda görevlendirildiği şeceresi çıkar. Bunun adı örgüt üyesi ve teröristtir. Bundan sonra Allah nasip ederse bir fırsat bulursam hukuk okuyacağım. Hukuk fakültesine gireceğim ve hukuk okuyacağım. Neden okuyacağım; tartışmaları gördükçe insanların nasıl bu işi namuslu şekilde değerlendirenler var ama onlara da ne kadar itibar ediyorlar onu da bilmiyor. Bu meseleyi doğrudan uzaklaştıranlar var." diye konuştu.

Servet Uzun
Servet Uzun
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