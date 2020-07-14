Bakan Soylu: "Bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış. Geçen hafta Trabzon'da 60-65 kilogram...
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Bakan Soylu: "Bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış. Geçen hafta Trabzon'da 60-65 kilogram...

Bakan Soylu: "Bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış. Geçen hafta Trabzon'da 60-65 kilogram yağmıştı.

14.07.2020 21:06 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:53

Bakan Soylu: "Bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış. Geçen hafta Trabzon'da 60-65 kilogram yağmıştı. Burada yağan yağmurun miktarı 263 kilogram. Geçen haftanın neredeyse 4-4,5 katı."

-"Yaklaşık 12 köy yoluna ulaşım sağlanamıyordu. 3 vatandaşımız kayıptı. Ali Uzun amcamızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Yine, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz teyzemiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede 2 yaralımız var. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde"

-"Bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış. Geçen hafta Trabzon'da 60-65 kilogram yağmıştı. Burada yağan yağmurun miktarı 263 kilogram. Geçen haftanın neredeyse 4-4,5 katı."

-"Hem hasar tespit konusunda da, diğer meseleler konusunda da sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Gerek alt yapı hasarları konusunda gerekli destekler ve yardımlar temin edilecek hem vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hasarlar konusunda elden gelen tüm gayret ortaya konulacak."

RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize'deki selin ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından Soylu açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: 'Bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış. Geçen hafta Trabzon'da 60-65 kilogram...

Kaynak: İHA

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